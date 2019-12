Parla il Cinque Stelle che è pronto a prendere il posto di Fioramonti

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Ho condiviso molte battaglie di Lorenzo, lo stimo”, tuttavia fosse capitato a lui scegliere sarebbe rimasto “per fare la differenza dentro al governo”. In un'intervista a la Repubblica, Luigi Gallo, deputato 5e Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, si espirme così sulle dimissioni del collega, però aggiunge anche che se guardiamo al merito della vicenda”,torto no ha, perché “siamo ultimi in Europa per finanziamento alla scuola, all'università e alla ricerca”, e si tratta di una trascuratezza politica “che viene da lontano, vecchia almeno vent'anni”. Quindi secondo Gallo,“ha sollevato una questione cruciale, che deve entrare al più presto nell'agenda politica” in quanto ”ce lo chiedono tutti i componenti della società della conoscenza: più risorse, più attenzioni. Senza non si fa una politica di svolta”, puntualizza. Poi ...

