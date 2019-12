Paolo Genovese | il figlio Pietro agli arresti domiciliari dopo l' incidente di Roma

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019)del regista, è stato arrestato e si trova attualmente ail'stradale didi sabato notte in cui hanno perso la vita due sedicenni.del regista, è stato arrestato e messo aiper omicidio stradalel'diin cui hanno perso la vita due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camillagnoli. Nella notte tra sabato e domenica scorsiguidava nei pressi di Ponte Milvio a, con un tasso alcolemico di 1,4 e con tracce di cocaina e cannabis nel sangue, investendo le due sedicenni che stavano attraversando Corso Francia con il semaforo rosso e sotto la pioggia., che si trovava in auto insieme a due amici, come si apprende dalle ultime ...

Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Hung19800664 : Paolo Genovese Omicidio stradale, è ai domiciliari Paolo Genovese. Fare clic sul collegamento Youtube per informa… - GenovaOn : Omicidio stradale, è ai domiciliari Paolo Genovese -