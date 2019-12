Pamela Prati Instagram | maliziosa alza il vestito e si vede tutto | reggicalze da censura

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019), prima donna de Il Bagaglino, si butta alle spalle un 2019 da montagne russe, un anno difficile da dimenticare. Non a caso molti blog l’hanno ribattezzata la “Regina del trash” per via dello scandalo legato alle finte nozze con Mark Caltagirone e alle polemiche infinite che ne sono seguite. In una recente intervista a Libero quotidiano la soubrette, classe 1958, ha raccontato di essere stata bassamente raggirata dalle sue ex agenti Eliana Michelazzo ePerricciolo: «Non avevo bisogno di pubblicità ma semplicemente avevo creduto che quella persona fosse l’uomo della mia vita», ha affermato la showgirl, che ha aggiunto: «Il mio non è stato uno scandalo, come in molti avevano ipotizzato, ma una tragedia dove io sono l’unica vittima».sullo scandalo Mark Caltagirone: «Una tragedia dove io sono l’unica vittima» La stessa, ...

