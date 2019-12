Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il tragico incidente stradale si è verificato la sera dia Piazzola Sul Brenta ().Ceccon, studente di venti, stava andando a fare gli auguri agli amici quando ha avuto un frontale. Loa poche centinaia didadel giovane, che è morto poco dopo in ospedale. Si è schiantato contro un’auto a poche centinaia didae per lui non c’è stato nulla da fare.Ceccon, studente di venti, è morto in ospedale poco dopo l’incidente stradale. La tragedia si è consumata neldia Piazzola sul Brenta, nella provincia di. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 19 deldiil giovane, figlio di due dipendenti comunali, ha preso la sua auto Citroen C3 per andare a fare gli auguri ad alcuni amici. Era praticamente appena uscito diquando un’Audi l’ha preso in pieno, scaraventando la ...

LimeMagazineU : Padova, schianto il giorno di Natale: Davide muore a 20 anni a pochi metri da casa - AnsaPuglia : Donna morta in schianto auto: domani i funerali a Foggia. Dalle 15.30 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova #ANSA - tweetnewsit : Lo schianto è avvenuto il #giorno di #Natale, il giovane era uscito per fare gli #auguri agli #amici. -