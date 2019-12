Padova | morte cerebrale per il neonato scosso dalla mamma | “Situazione irreversibile”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)per il bambinoNon c’è più nulla da fare per il bambino di cinque mesimadre a, che l’ha cullato troppo violentemente, stanca, esasperata perché il figlio non riusciva ad addormentarsi. Non presenta infatti più alcuna attivitàil piccolo di cinque mesi che da sabato scorso si trova in coma, ricoverato in terapia intensiva nella Pediatria dell’ospedale di, dopo essere statoviolentementementre veniva cullato. Lo si apprende da fonti mediche dell’ospedale. La commissione chiamata a valutarne ladovrebbe esprimersi sul caso entro qualche ora. Se stabilirà che il piccolo è clinicamente morto verranno staccate le macchine che lo stanno tenendo in vita La, 29 anni, era indagata per lesioni gravissime aggravate. Era stata lei stessa a confessare ai ...

