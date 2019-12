Padova | bambino scosso dalla madre | nessuna attività cerebrale La commissione medica

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non presenta alcunaildi 5 mesi ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Pediatria dell’ospedale diper essere statoviolentemente. Nelle prossime ore ladovrà valutarne la morte: se stabilirà che il piccolo è clinicamente morto verranno staccate le macchine che lo stanno tenendo in vita, e quel punto anche le accuse mosse alla, una 29enne di Mestrino, cambierebbero da “lesioni gravissime” a “omicidio colposo”. Il 21 dicembre laha chiamato il 118 perché ilnon respirava più. Lei stessa ha spiegato ai soccorritori – e poi ai carabinieri – che esasperata dal pianto ininterrotto aveva “perso il controllo” e avevail figlio troppo forte. Le condizioni del piccolo erano apparse subito gravi, ma fino a 24 ore fa i medici ...

