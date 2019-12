Padova | bambino di 5 mesi in coma Sua madre lo ha scosso

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto lo scorso sabato a. Una mamma esausta e stanca, per via del propriodi soli 5e del suo pianto ininterrotto, ha procurato delle gravi lesioni al suo, dopo averloin modo violento. Il piccolo è stato portato con urgenza all’ospedale di, dove medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. Secondo quanto riportato, sembrerebbe che ilsia ine sia ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno comunicato che le sue condizioni sono piuttosto gravi, ma stabili. Dopo le visite hanno accertato che ci sono ancora attività celebrali, per questo continuano a sperare. Quando uncosì piccolo viene, può riportare dei gravissimi danni al cervello e in molti casi ne consegue la ...

