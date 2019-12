Oroscopo Paolo Fox 27 dicembre | le previsioni di oggi per tutti i segni

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’diFox del 27è pronto ad aggiornarvi sulla vostra situazione astrologica. Giornata sottotono per i nativi dell’Ariete e della Bilancia. Pausa di riflessione per le persone del Leone. Ecco leastrologiche della giornata di venerdì per i 12zodiacali.Foxdel 27da Ariete a Gemelli Ariete – Giornata sottotono, ma il weekend sarà a vostro vantaggio. Se avete avuto qualche problema di recente, ora avete il via libera per recuperare. In amore, ad alcuni torna la voglia di amare. È molto probabile che il vostro partner si trovi in un’altra città o che state vivendo una situazione complicata. Tutto sommato, non vi dispiace perché la vostra passione diventa infuocata quando dovete conquistare qualcosa. Toro – Questa giornata inizia bene ma in serata potreste avere un calo fisico. È probabile che nel weekend ...

