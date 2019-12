Oroscopo di Paolo Fox | 27 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il mese è prossimo a finire.l’diFox nel dettaglio, segno dopo segno, tra l’altro per capire come affrontare questo weekend.segno per segno Ariete: la Luna in Capricorno favorisce la ricerca di obiettivi e il perseguimento degli stessi. Le ambizioni saranno soddisfatte solo con duro lavoro, anche se sarebbe giusto adesso riposare. Toro: sei in un momento decisivo. Cerca di allontanarti da un problema di vita e dal volere del destino. Se non tagli con il passato, il futuro non prende la forma sperata. Gemelli: la Luna ti spinge ad occuparti di una questione finanziaria, onerosa dal tuo punto di vista. Se hai “debiti” rimborsa chi ti ha prestato soldi e liberati da questi pesi. Cancro: la situazione è positiva per coloro che hanno avuto una proposta e che possono sfruttarla per il loro futuro. Dal punto di vista lavorativo sarà una ...

