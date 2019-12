Organismi musicalmente modificati (Di venerdì 27 dicembre 2019) di Giuseppe Tranchese Si è soliti considerare le piante ridotte al solo istinto di sopravvivenza e potrebbe sembrare folle credere che anch’esse manifestino un’intera gamma di emozioni e reazioni: dall’euforia allo stress, dall’energia vitale alla sindrome autodistruttiva. Pur sprovviste di orecchie visibili, le piante sono dotate di sensori acustici, distribuiti dalle radici alle foglie, che reagiscono a qualsiasi forma di vibrazione. A prova di ciò, già nel 1980 Joël Sternheimer, docente in fisica quantistica presso l’Università Europea della Ricerca (ma anche protagonista del mondo della canzone negli anni sessanta con lo pseudonimo di Évariste), è stato responsabile di scoperte fondamentali che, se fossero state messe in pratica nell’industria agroalimentare, avrebbero reso superflui i pesticidi e gli Organismi geneticamente modificati per la protezione della colture. Il suo lavoro ... Leggi la notizia su ildenaro

