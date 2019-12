Nuovo presidente per il Boca Juniors | si decide il futuro di De Rossi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il neodel, Ameal, ha parlato di Deaprendo all’addio: «Non sappiamo se rimarrà»alin bilico per Daniele De. Gli Xeneizes hanno eletto ilJorge Ameal e la leggenda Riquelme come direttore generale. Ilnumero uno del club argentino ha parlato anche deldi Daniele De. «Non sappiamo cosa farà De, se rimane, se continuerà a giocare….Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto» Leggi su Calcionews24.com

