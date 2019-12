Nuovo duro colpo dei giudici contro il decreto sicurezza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Mauro Indelicato Il Tar del Veneto ha sancito, dando ragione ad un migrante che aveva fatto ricorso, il principio secondo cui chi ha ottenuto la protezione umanitaria prima dell'entrata in vigore deldeve continuare ad usufruire dei programmi di accoglienza ed assistenza Ilvoluto da Matteo Salvini, ed approvato dall’ex maggioranza gialloverde, ha previsto tra le altre cose la creazione dei Siproimi, gli istituti che hanno preso il posto degli Sprar. Al loro interno, secondo la nuova normativa, non possono accedere due categorie di migranti che prima potevano invece essere ospitati negli Sprar: richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria. Quest’ultima categoria è stata completamente abolita dal, con la norma che ha previsto lo stop definitivo dell’accoglienza per tali migranti a partire dal 31 dicembre. Da ...

