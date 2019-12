Nuove offerte politiche | la Nano e i ballerini

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Tata – rampante multinazionale indiana con ambizioni planetarie nel settore autoveicoli – aveva sviluppato un gioiellino: la. Si tratta di un’autovettura di media cilindrata venduta inizialmente a circa 2500 dollari (oggi il prezzo oscilla tra i 3000 e i 4000 euro). Dal punto di vista ingegneristico è una macchina ragionevolmente affidabile e robusta anche nelle condizioni non proprio ideali in cui versano le strade indiane, nel clima tropicale e nella stagione dei monsoni. Seppure non vanta innovazioni di rilievo svolge egregiamente la sua funzione principale: fornire un mezzo di locomozione alla classe media del Subcontinente. La Tata ambiva a penetrare i mercati dei grandi paesi emergenti dove l’auto è ancora un sogno per pochi. Al contrario, laè stata un flop colossale. Quando gli esperti di consulenza aziendale cercarono di capire le cause della débâcle non trovarono ...

