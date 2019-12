Nuoto | Tokyo 2020 | gli azzurri da medaglia Tante carte da podio | nessun super-favorito

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Under pressure“: sarà sotto pressione la Nazionale italiana diin vista di quel che sarà a. Sì perché i risultati del 2019 sono stati più che lusinghieri: nei Mondiali a Gwangju i tre ori, i due argenti ed i tre bronzi (8 medaglie) sono da abbinare ai 23 finalisti ed ai 19 primati italiani siglati; negli Europei in vasca corta a Glasgow sono arrivati il secondo posto nel medagliere (6 ori, 7 argenti e 7 bronzi) e il primo nella classifica a punti. 20 medaglie non erano mai state conquistate nella mai troppo amata piscina da 25 metri e la grande presenza con le prime e le seconde linee, corredata da 47 record personali, non è cosa da poco. Questi sono i numeri e non sono in discussione. Statistiche buone soprattutto per gli addetti ai lavori ma, in soldoni, questo vorrà dire che nella manifestazione a Cinque Cerchi ci sarannovittorie? La risposta è ...

