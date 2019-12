Notizie del giorno – Il triste Natale di un ex Milan | c’è chi non vuole Ibra | le bombe di

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) ILDI UN EX– “Il Seregno mi ha mancato di rispetto. Mi sono sentito preso totalmente in giro. Non ci si comporta così, non è da persone serie una cosa del genere”. Taye Taiwo, exparla così come riporta Gazzamercato. “Io sto benissimo fisicamente e ci tengo a precisarlo. Ognifacevo su e giù dalla Svizzera, dove vivo, a Seregno per allenarmi. In tutti gli allenamenti non ho avuto nessun problema. Anzi mi ero già inserito bene nel gruppo, ridendo e scherzando con i ragazzi. A partire da capitan La Camera e da Borghese. Ieri il presidente mi ha chiesto indietro la macchina e oggi via Whatsapp ho scoperto di non essere più parte del club. Definire irrispettoso questo comportamento è poco, mi hanno proprio preso in giro. Io sono una persona seria e un giocatore di calcio, non amo perdere tempo. Mi hanno cercato e voluto loro, ...

OfficialASRoma : ?? È il momento di scegliere il miglior gol del decennio ?? Votate qui ?? - sole24ore : Boom di finti #divorzi e residenze di comodo: ecco i furbetti del #redditodicittadinanza - Agenzia_Ansa : L'appello del #Papa in difesa e sostegno dei #migranti 'vittime dell'ingiustizia' #ANSA -