“Non lo abbiamo scelto” | i migranti immaginano un mondo migliore attraverso l’arte | FOTO

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I dipinti con i quali isognano un“Non loscelto”: è il titolo di un’esposizione di dipinti realizzati dai, i quali sognano unl’arte, che si trovano nel campo profughi di Lesbo, in Grecia. Le opere verranno esposte a Londra nella chiesa di St. James, a Piccadilly, dal 6 al 17 gennaio 2020, mentre un’asta di beneficenza avrà luogo a Christie’s il 13 gennaio. Il ricavato dell’asta andrà al Progetto Hope, un’iniziativa che promuove una maggiore dignità per i rifugiati e mira a trasformare il modo in cui sono visti. Di seguito, alcuni dei dipinti realizzati dai rifugiati, che verranno esposti nella mostra. Una delle opere esposte si chiama Specchio di umanità ed è stato realizzato da Joseph Kangi, un migrante proveniente dal Sud del Sudan. Così come si legge nella ...

