Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –ildiche ha registrato un altissimo numero di presenze in città, ormai punto di riferimento in tutto l’agro per la movida delle due vigilie, il Sindaco di, Manlioprovvede a rinnovare l’invito alle forze dell’ordine per disporre gli opportuni controlli durante ladi Capodanno. Con una nota a sua firma inviata nella mattinata di oggi indirizzata al Questore, al DirigentePolizia di Stato di, al ComandanteCompagnia Carabinieri di, al ComandanteGuardia di Finanza di, al ComandantePolizia Locale e per conoscenza al Prefetto di Salerno, il Sindaco ha invitato a predisporre controlli adeguati per la folta presenza di persone prevista in occasionedel 31 ...

anteprima24 : ** Nocera Inferiore: dopo il successo della #Vigilia di #Natale, #Torquato punta al bis ** - RTAlive1 : Nocera Inferiore, boato in centro: attimi di panico. Esplosa una bomba carta - RTAlive1 : Nocera Inferiore. Riqualificazione prolungamento, Spinelli presenta interpellanza -