Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il nuovo avversario dell'agente 007 in NoTo Die,, ha svelatoil suo villain è statodall'esperienza sul set di. NoTo Die, l'ultimo film sull'agente 007 interpretato da Daniel Craig, vedrà l'arrivo di un nuovo avversario per James Bond, un villain interpretato dache, a quanto pare, è stato moltodal suo lavoro inper questo personaggio. L'attore Premio Oscar ha, infatti, svelato in una recente intervista che il ruolo di Freddie Mercury, che gli ha fruttato un Oscar, lo ha portato ad avere un approccio originale nell'esperienza di Noto Die: "Se fossi andato lì e avessi provato a realizzare una copia carbone di qualcuno, che gioia o divernto sarebbe stato? ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time To Die, Rami Malek: 'Ecco come Bohemian Rhapsody ha influenzato il mio villain'… - NotizieVeloci : RT @badtasteit: #NoTimetoDie: nuove immagini del film, Rami Malek parla del suo villain - CinemApp_Cinema : #NoTimetoDie #DanielCraig svela la vera ragione per cui ha accettato di fare il film -