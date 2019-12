Nigeria: fazione Isis di Boko Haram trucida 11 ostaggi nel giorno di Natale (Di venerdì 27 dicembre 2019) Nigeria, strage di Natale: jihadisti Boko Haram uccidono 11 ostaggi cristiani Una strage di cristiani, in Nigeria, nel giorno di Natale: una fazione del gruppo jihadista Boko Haram, fedele all’Isis, ha ucciso 11 persone il 25 dicembre 2019, pubblicando poi online il video degli omicidi. A rivelarlo è stato il giornalista Nigeriano Ahmad Salkida, esperto del fenomeno jihadista nel Paese africano, che ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter un frammento del filmato. Secondo quanto riportato dal cronista, la maggior parte delle vittime era di religione cristiana. Le milizie di Boko Haram avevano sequestrato gli ostaggi nei giorni precedenti. Erano in tutto 13 le persone finite nelle mani dei rapitori. Di conseguenza, ancora due ostaggi sono prigionieri del gruppo jihadista, fedele all’Isis dal 2016. Non è la prima volta che la comunità internazionale viene a ... Leggi la notizia su tpi

