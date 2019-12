Nicole Mazzocato torna a parlare di Fabio | poi svela | “Ho pensato spesso al suicidio”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)a Rivelo non trattiene le lacrime parlando diColloricchio, racconta poi di averal suicidio e di aver sfiorato l’anoressiasi è lasciata sfuggire importanti rivelazioni ospite di Lorella Boccia a Rivelo, nella puntata andata in onda ieri 26 dicembre su Real Time. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne èta adella sua storia d’amore conColloricchio, la loro è stata una relazione molto importante, parlavano di matrimonio ma con il tempo hanno capito di non essere più innamorati. Parlando dell’ex compagno, in lacrimealla conduttrice ha detto: “Per lui ci sono sempre stata, come fidanzata, amante, amica. Ho fatto cose per lui che non ho mai fatto per nessuno. A lui ho raccontato cose che non ho mai raccontato ed essere umiliata così mi ha ferita molto. Se mi chiedesse scusa non ...

