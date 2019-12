Nicole Mazzocato confessione choc a Rivelo | “Ho pensato al suicidio”

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nella puntata diin onda il giorno di Santo Stefano, sono stati ospiti due volti molto amati del programma Uomini e Donne. Ex protagonisti che si sono conosciuti e innamorati proprio nello studio di Canale 5, che per lungo tempo hanno vissuto la loro bella favola d’amore ma che oggi non stanno più insieme. Parliamo die Fabio Colloricchio, di certo una delle coppie più amate e seguite negli ultimi anni sia durante il programma che dopo. Come saprete tra i due è finita diversi mesi fa ed entrambi sono di nuovo felicemente fidanzati con altre persone. Fabio in particolare, ha lasciato l’Italia per partecipare all’Isola dei famosi versione spagnola dove ha incontrato la sua attuale fidanzata. Nell’intervista con Lorella Boccia,però ha parlato anche della sua vita senza Fabio, di quello che è successo prima che conoscesse l’ex ...

giuseppe_alto : Nicole Mazzocato piange a Rivelo per l'ex e racconta il periodo buio: 'Pensai al suicidio' - zazoomnews : Nicole Mazzocato: “Dopo ‘Uomini e Donne’ ho pensato al suicidio non avevo più voglia di vivere” - #Nicole… - Caruso923 : RT @marco_strepa: Nicole Mazzocato e Fabio Coloricchio ben tornato 2015 #Rivelo -