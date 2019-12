Nicole Mazzocato choc | il dramma dopo Uomini e Donne | ho pensato al suicidio

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un’intervista molto forte quella che, ex volto di, ha rilasciato a Lorella Boccia nell’ultima puntata andata in onda su Rivelo. La givane ha raccontato alcuni retroscena del suo passato che mai nessuno avrebbe immaginato. Ildiera uscita dal programma di Canale 5 insieme al suo e fidanzato all’epoca tronista, Fabio Colloricchio maalcuni mesi la relazione si è interrotta. In che rapporti sono ormai i due lo sanno tutti. Negli ultimi mesi, infatti, laha dovuto far intervenire addirittura un’avvocatoalcune rivelazioni di Fabio. Durante l’intervista a Rivelo, la giovane ha sconvolto tutti, lasciando sopratutto il pubblico senza parole. La ragazza ha svelato infatti di aver subito un fortea causa dei commenti negativi ricevutil’esperienza a. Il ...

