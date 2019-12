Nei primi mesi del 2020 la bolletta elettrica scenderà del 5 | 4 per cento

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Bollette: a iniziogiù l’elettricità, aggiustamento per il gas Ilsi aprirà con una sorpresa per i consumatori italiani: ci saranno minori costi per elettricità. Stando a quanto reso noto oggi, venerdì 27 dicembre, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) nel primo trimestre del prossimo anno le bollette dell’energiasaranno in deciso ribasso e ci sarà una sostanziale stabilità per quelle del gas. L’Arera spiega che “il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete (trasporto e distribuzione) e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano a una riduzione del 5,4 perper l’elettricità e a un leggero aggiustamento per il gas, +0,8 perper la famiglia tipo”, con ​risparmi complessivi di 125 euro in un anno a ...

