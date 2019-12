NBA 2019-2020 | i risultati della notte 27 dicembre Luka Doncic rientra e fa volare i

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si sono giocate sei partite nellaNBA, e tra ritorni in campo, supplementari e grandissime prestazioni di squadra non si può certo dire che ci sia statanoia sui parquet d’America. I Detroit Pistons mandano otto uomini in doppia cifra e sconfiggono senza fare tanti preamboli i Washington Wizards per 132-102. Se per gli ospiti a non funzionare è quasi tutto il quintetto base (visto che 4 uomini in doppia cifra su 5, compreso il miglior realizzatore, Anzejs Pasecniks con 17 punti, arrivano dalla panchina), i padroni di casa spediscono 10 uomini a 10 o più punti, con il picco di Christian Wood a quota 22 e le doppie doppie di Blake Griffin e Andre Drummond, rispettivamente con 14 e 11 rimbalzi e 14 e 10. Nella sfida interna alla Grande Mela arriva un momento di resurrezione dei New York Knicks, che colgono la nona vittoria in stagione battendo per 82-94 una versione opaca ...

