Natale di solidarietà all’ospedale pediatrico Pausillipon

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –diper F.A.S.T. L’associazione dei Farmacisti Attivi sul Territorio ha visitato nel giorno di Santo Stefano l‘ospedaledi via Posillipo a Napoli per regalare una mattinata di gioia ai piccoli degenti del reparto oncologico. Al termine dell’incontro, il presidente di F.A.S.T. Pietro Carraturo, accompagnato dalla direttrice della struttura pediatrica Anna Maria Minicucci, ha consegnato a tutti i bambini pacchi dono con giocattoli raccolti grazie alla fattiva collaborazione di FuturArt, azienda che opera nel settore della distribuzione di giochi per bambini. “Abbiamo voluto l’incontro di questa mattina per testimoniare la vicinanza della nostra associazione ai bambini e alle loro famiglie nel momento della sofferenza e del bisogno. Regalare qualche ora di felicità in più è molto ...

