Napoli tra le città più amate dagli italiani per trascorrere le festività natalizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutisi conferma, ancora una volta, una dellepiùperle. Dopo il boom di afflussi già a partire dal ponte dell’Immacolata, il centro storico è stato letteralmente invaso in questi giorni per ledi Natale e Santo Stefano. A confermarlo è la classifica stilata dal portale di viaggi Jetcost, dove il capoluogo campano risulta tra le mete di viaggio più ricercateper le vacanze di Capodanno. Il capoluogo campano si afferma così al terzo posto nella top ten delle principali mete turistiche da visitare in questo periodo. Davanti a capitali europee come Madrid, Roma e Praga. Se i turisti sceglierannoper la serata di San Silvestro, lasarà però all’altezza di gestire il grande afflusso? Restano, infatti, i luoghi comuni legati ad unasporca e piena di ...

