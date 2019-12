Napoli | Koulibaly e Ghoulam fanno visita ai bimbi malati all’ospedale Santobono

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I due difensori delKalidoue Faouzi, durante le festività natalizie, hanno fattoainell'ospedale, nosocomio pediatrico del capoluogo campano. I due calciatori, che spesso partecipano ad iniziative del genere, hanno portato doni: nel corso dellahanno fatto anche una videochiamata all'attaccante belga Dries Mertens, che ha salutato i bambini.

