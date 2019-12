Napoli | incubo Ancelotti | vuole Mertens all’Everton

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ildeve difendersi dagli attacchi dell’ex: il nuovo allenatore dell’Evertonportarein Premier League L’ombra di Carlotorna ain vista del calciomercato invernale. Il nuovo tecnico dell’Everton vorrebbe portare Driesin Premier League, sfruttando il mancato accordo con il club azzurro per il rinnovo di contratto. Una sorta di vendetta mascherata che si rivelerebbe gravosa nei riguardi del, che non intende privarsi gratuitamente dei propri pezzi pregiati. A preoccupare il presidente De Laurentiis, allo stesso tempo, è una clausola da 10 milioni di euro presente nel contratto del belga. Leggi su Calcionews24.com

anteprima24 : ** Valle Caudina, Natale da incubo per un 50enne: ricoverato a #Napoli per #Meningite ** - news24_napoli : Gazzetta – Gattuso è stato il primo a frenare gli entusiasmi dopo… - NotizieFrance : Escono da soli per la prima volta, serata da incubo per 3 ragazzini: “Vittime dei bulli” -