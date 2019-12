Napoli | al Al Teatro Politeama va in scena ” ‘Na santarella”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Aldi, in Via Monte di Dio 80, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2020, ilClub Gino Roma porterà in‘Na Santarella, con la regia di Mario Roma e l’adattamento di Gino Roma, una rappresentazione ispirata all’operetta di Meilhac e Millaud, intitolata “Mam’zelle Nitouche”, e alla trasposizione di Scarpetta intitolata ’Na, la cui traduzione dal francese venne curata da Regina D’Antigny, nonna di Regina Bianchi. La commedia, in omaggio agli abbonati delAugusteo, ma offerta al pubblico a un prezzo speciale, si snoda in tre atti ed è recitata in dialetto napoletano con l’inserimento di parti cantate d’ispirazione francese, fino a diventare una piccolissima operetta musicale. Sullo sfondo di una bellissimadi fine ‘800, intrecci, equivoci e il ritmo serrato della recitazione, ...

