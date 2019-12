Multitask a rischio crollo | senso unico in via Piedirocca

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDopo un incontro tra il responsabile dei Vigili del Fuoco e Graziano Lamanna, Comandante della Polizia Locale di Roccapiemonte, si comunica che e’ stato temporaneamente istituito ilin via, zona dove sabato scorso si e’ verificato l’incendio all’aziendaService. Gli automezzi potranno proseguire da via San Potito in direzione Materdomini, al contrario quelli che giungeranno invece dovranno deviare verso via S.Efrem in direzione piazza Aldo Moro. La decisione e’ stata assunta dal Comandante Lamanna, di concerto con Ufficio Tecnico Comunale e il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, a seguito di comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco della possibilita’ didella struttura – depositoService. In viala carreggiata e’ stata ristretta ...

