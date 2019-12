Msac | domani a Cerreto Sannita il VI Congresso diocesano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – “Scegliamo il noi. Studenti per una scuola di tutti” è il tema scelto dalnazionale per il rinnovo delle responsabilità e la condivisione dei nuovi obiettivi lungo il cammino nei Congressi diocesani del. Il circolo del Movimento Studenti di Azione Cattolica della Diocesi di-Telese-Sant’Agata de’ Goti si riunirànel VIsabato 28 dicembre a partire dalle ore 10:30 presso il Seminariodi. “Scegliamo il noi” è lo stile con il quale gli studenti vogliono prendersi l’impegno di vivere l’associazione e la scuola: sempre con tutti e per tutti. Inoltre vogliono scegliere il noi, perché non vogliono essere considerati troppo piccoli per assumersi delle responsabilità e contribuire al bene delle nostre ...

