Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ex campionessa del mondoè rimastamente ferita in unoccorsole nella Carolina del Nord, negli USA: l’atleta della Trek Factory Racing è caduta durante un allenamento nella foresta di Pisgah, vicino a Brevard, ed ha riportato la lacerazione della milza, la frattura di una costola fratturata ed un polmone collassato. “Ho giudicato erroneamente un angolo in discesa su una pista che mi era nuova durante il mio allenamento e sono andata fuori pista, cadendo su un mucchio di tronchi. Ho capito subito che qualcosa non andava” ha dichiarato la stessa atleta a CyclingNews,com. Ricoverata per treall’ospedale di Asheville, l’intervento celere del team medico del nosocomio americano ha evitato l’asportazione della milza.avrebbe dovuto partecipare ai Campionati del Mondo di ciclocross a Duebendorf, in Svizzera, ...

OA_Sport : Mountain Bike, grave incidente per Jolanda Neff: dimessa dopo un ricovero di tre giorni negli USA - iPonza_it : #Argento Performance, Bicicletta Elettrica, Mountain Bike a pedalata assistita, Assicurazione AXA 'Tutela Famiglia'… - italybike_tours : Corso Essenziale di meccanica, tecnica e manutenzione per mountain bike, bici da corsa e city bike Milano 11 Gennai… -