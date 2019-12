MotoGP | Giacomo Agostini | “Per battere Marquez bisogna chiedergli il permesso”

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il quindici volte campione del mondo del Motomondiale,, ha parlato a Marca della stagione 2020 della, con lo spagnolo Marcpronto ad aggiungere un altro titolo alla sua già scintillante bacheca, con il mirino puntato proprio sui 15 titoli di. Così il leggendario pilota italiano sula possibilità che lo spagnolo possa superare il numero dei suoi titoli: “è molto giovane e ha già vinto molto. È possibile che un giorno mi riesca a superare. Marc mi ha promesso che se mi supererà, mi inviterà alla festa con molte ragazze e amici“. Il prossimo anno il compagno di Marcsarà il fratello Alex: “Alex ha ricevuto una proposta dalla Honda ufficiale e da Repsol ed è qualcosa a cui non poteva dire di no. Ora c’è il rischio che venga paragonato a suo fratello Marc, le persone non vogliono aspettare, ci sarà il fattore ...

