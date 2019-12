Mötley Crüe | la band rock più ricercata nel 2019 | storia e discografia

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019), lapiùnelSiamo quasi alla fine di quest’anno e il motore di ricerca Google ha compilato la “Year in Search“, cioè la classifica delle tendenze nel. Per quanto riguarda la musica abbiamo tra lepiù ricercate negli Stati Uniti il gruppo di Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars e Tommy Lee, i, che si posizionano al sesto posto tra artisti rap e pop ritrovandosi così la primapiùnel loro genere in questo. Tra le notizie che girano intorno allac’era quella di una probabile reunion, che adesso hanno ufficializzato. Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars e Tommy Lee si riuniranno per un’ultima volta, dopo aver firmato un contratto che avrebbe impedito loro di fare concerti se non fossero stati tutti d’accordo, prima del loro ultimo saluto. ...

