Mordit (Di venerdì 27 dicembre 2019) Questa è la storia di Mordit, un bellissimo cagnolino che era stato abbandonato e lasciato solo. La situazione di Mordit era pessima, si trovava solo vicino a un auto ed era molto piccolo quindi nessuno poteva notarlo in quanto era coperto dalla macchina, fortunatamente una ragazza che passava da quelle parti si accorse che Mordit era lì da solo e non stava bene allora chiamò subito un’associazione di volontariato per aiutarlo e prestargli soccorso. Una volta arrivati i ragazzi dell’associazione notarono che Mordit era fortemente malnutrito e probabilmente non beveva da molto, notarono anche che le zampe posteriori avevano dei problemi, sembrava come se il povero Mordit non le riuscisse a muovere bene e quindi era come se fosse intrappolato lì senza riuscire a muoversi. Effettivamente ... Leggi la notizia su bigodino

