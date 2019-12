Mondragone Bene Comune | “Non bastano gli impianti per fare politiche per lo sport”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’associazione. Lo sport è per tutti e di tutti, è un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale. Lo sport non può che essere rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili. Compito dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare l’attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, di promozione e tutela della salute e delssere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo. Il patrimonio sportivo della Città è undei cittadini e come tale deve essere mantenuto, sviluppato, incrementato e riqualificato. Particolare attenzione deve essere posta alla fruizione collettiva ...

