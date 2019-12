Miriana Trevisan | paura per Pago e il figlio Nicola Cosa è successo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ore di panico per. L’ex volto di Non è la Rai e showgirl ha trascorso momenti di grandeperché non riusciva a contattare più l’ex compagnoe il, in viaggio su un traghetto diretto in Sardegna. Quando i due non hanno più contattatoper problemi alla linea telefonica, la showgirl ha pensato al peggio. Fortunatamente la foto pubblicata dasu Instagram ha fatto allontanare qualsiasi pensiero negativo dalla mente della. Nei commenti ha spiegato che: “Ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari… Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30…ma a noi non frega niente”. Laha commentato immediatamente: “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”.e il...

