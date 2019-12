Milano | musica troppo alta nell’appartamento dei vicini | 50enne accoltella madre e figlio

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato dagli agenti della Questura diper averto idi casa. Secondo quanto emerso, a scatenare la furia dell’uomo sarebbe stata lache proveniva dal loro appartamento. Ad avere la peggio, portati in ospedale. Gli dava fastidio ladeidi casa e così, invece che chiedere gentilmente di abbassarla per non essere disturbato, ha preso un coltello e li ha feriti ripetutamente. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dagli agenti della Questura diper aver colpito con diversi fendenti una donna di cinquant’anni di origine dominicana e ilventenne. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Sia la donna sia il ragazzo sono stati portati in ospedale al Niguarda dicon ferite da coltello all’addome e alle braccia. Ad avere la peggio è ...

