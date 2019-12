Milano Capodanno For Future | il primo primo Capodanno ecosostenibile d’Italia

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)For: Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma Cose in Duomo il 31 dicembre Anche Legambiente sostiene l’eco-die plaude ad un’iniziativa destinata a fare da apripista per il futuro: ilsul tema dell’ eco-sostenibilità.Forrappresenta a tutti gli effetti una sfida a pensare in maniera diversa, innovativa, allo scopo di rendere il pubblico protagonista della rivoluzione green. L’appuntamento è con Radio 2, Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma Cose in Piazza Duomo ail 31 dicembre dalle ore 20. “Decidere di organizzare ailsul tema dell’ ecosostenibilità – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, festival nazionale di Legambiente – significa fare un balzo in avanti molto importante in favore della sostenibilità. Come Legambiente ben sa, la musica e, ...

