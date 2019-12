Milan | Donnarumma costretto al lancio lungo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il pressing dell’Atalanta ha messo in grossa difficoltà il, conal. Analisi tattica Il pressing dell’Atalanta ha funzionato molto bene contro il, costringendo tante volte i rossoneri a giocare sul. Non a caso,ha effettuato l’enorme cifra di 22 lanci lunghi, proprio perché almancavano soluzioni di passaggio. Un esempio nella slide sopra. Marcature a uomo dell’Atalanta, duelli individuali per tutta la metà campo del. Il portiere è quindial, soluzione che però non ha pagato. Leggi su Calcionews24.com

