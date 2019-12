Migranti | nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano L’ex sindaco di Riace | “Amareggiato”

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per l'exdi, arriva undi. Si tratta di un'indagine relativa al rilascio di documenti d'identità per due- una madre e un bambino - ospitati nei centri di accoglienza.commenta dicendosi "amareggiato": "Mi sembra tutto così assurdo".

