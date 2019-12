Migranti | la Alan Kurdi soccorre 32 persone al largo della Libia e si dirige verso

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La, l’imbarcazioneong Sea Eye, ha soccorso 32nella notte di Natale e adesso si standoLampedusa. A comunicarlo è stata la stessa organizzazione su Twitter: “Nella notte, laè stata avvisata di un’imbarcazione in pericolo. 32sono state salvate e ora sono al sicuro, a bordo”, si legge in un post che si riferisce a un intervento avvenuto aldelle coste libiche. I naufraghi sono tutti di nazionalità libica, secondo quanto loro stessi sostengono, e tra loro ci sono dieci bambini, di cui uno di appena tre mesi, e cinque donne, di cui una incinta. Arli è stata la nave battente bandiera tedesca che alle 22:31 ha ricevuto una chiamata d’emergenza inoltrata dall’organizzazione Alarm Phone al Centro di coordinamento libico per il salvataggio e alle navi di soccorsoe Ocean Viking. ...

