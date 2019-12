Metro C | Raggi | “Finalmente il Governo ha deciso di ascoltare le istanze della Capitale

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Finalmente questohadiledi Romae come primo segno tangibile ha stanziato 10 milioni per il completamento del tunnel fino a Piazza Venezia. E’ fondamentale perché da anni sollevavamo il punto di come i finanziamenti fossero inesistenti e l’opera non potesse andare avanti”. E’ quanto ha detto il sindaco di Roma, Virginia, che questa mattina, insieme al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli nel corso di un sopralluogo alla stazione Amba Aradam-IpponioC. “C – ha aggiunto la sindaca – è un’opera che vede la partecipazione congiunta di Roma, Regione Lazio e, si lavora in tre, non si può lavorare da soli”. “L’impegno del– ha detto ancora– è stato confermato dall’ultima delibera Cipe nella ...

