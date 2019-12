Meteo Roma | previsioni per il weekend

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)per ilWeek end caratterizzato dal tempo stabile con sole prevalente sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica; le condizioni del tempo rimarranno invariate anche in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.Lazio:per ilWeek end all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia sabato sia domenica su tutta la regione; possibili isolati addensamenti nella mattinata di sabato sempre senza fenomeni. Il tempo sarà stabile anche nelle ore serali con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne.Italia:per ilAl Nord: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento su Friuli, Veneto ed Emiliagna con possibili acquazzoni sulle coste. Al pomeriggio residui fenomeni sulle coste adriatiche, tempo asciutto altrove con sole ...

