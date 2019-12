Meteo | nel weekend neve al Sud a bassa quota | i dettagli

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo le previsioni, un freddo polare è pronto ad irrompere sull’Italia. Torna laal Sud, ecco dove. Dopo un Natale passato in un clima confortevole, grazie al breve anticiclone proveniente dal Nord Africa, le condizioni metereologiche sono pronte a rimettere l’Italia in ginocchio. Infatti è notizia di queste ore, che … L'articolo, nelal Sud a: iproviene da www.inews24.it.

guardiacostiera : L'elicottero NEMO della #GuardiaCostiera, in condizioni meteo proibitive, porta in salvo i 12 membri dell'equipaggi… - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - Agenzia_Italia : Finisce la tregua natalizia. Nel #weekend torna il #gelo #meteo #capodanno -