Meteo Napoli domani sabato 28 dicembre | addensamenti serali

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Previsioni del tempo di28: nuvolosità, temperature e venti. Prosegue l’AggiornamentoTorino di28. Rimanete connessi conWeek Clicca QUIvenerdì 27Ile le temperature A28cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento … L'articolo28proviene da www.week.com.

NapoliOpen : Mostly Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 16 C e un minimo di 4 C.#Meteo - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 16 e Min 4 Ora 5 Northeast Velox 3 @OpenNapoli -