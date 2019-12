Meteo | il gelo dal Polo nel weekend | sole a Capodanno

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La primavera fuori stagione che ha caratterizzato il Natale se ne va. Il fine settimana sarà una parentesi gelida prima del bel tempo di. È il freddo delNord che arriva direttamente sull’Italia a causa del temporaneo innalzamento verso la Scandinavia dell’anticiclone che mantenuto il bel tempo finora sulla penisola, in particolare sulla parte orientale. Dalla serata di venerdì l’aria fredda farà peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo e Molise. Dovrebbero arrivare temporali e locali grandinate. SABATO 28 DICEMBRE Rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Neve fino in collina e forti precipitazioni su pianura e coste. Nebbie diffuse e fitte in Pianura Padana., ma freddo, sul resto delle regioni. DOMENICA 29 DICEMBRE Ancora aria fredda da Nord con tempo instabile sui versanti adriatici centromeridionali e sul ...

