Mercato Inter | l’alternativa ad Alonso viene della Francia

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), all-in su Marcosma l’alternativa è già pronta. In caso di mancato arrivo dello spagnolo virata su Kurzawa L’monitora con attenzione Marcosper la prossima sessione di. Tuttavia, qualora i nerazzurri non dovessero riuscire a strappare al Chelsea il giocatore, sarebbe pronta l’alternativa. La Gazzetta dello Sport individua in Layvin Kurzawa del Psg il profilo adatto per la squadra di Conte. Marotta e il restodirigenza potrebbero sfruttare il fatto che il rinnovo coi francesi appare lontano. Leggi su Calcionews24.com

salvione : 'Flamengo, intesa con l'Inter per Gabigol. Ecco le cifre dell'affare' - Gazzetta_it : Non solo #Ibrahimovic: tutti i colpi di mercato possibili - GoalItalia : Juventus-Inter, la sfida si sposta sul mercato: ora ci sono anche i bianconeri sulle tracce di Giroud ?? -