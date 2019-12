Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un fronte di mercato che per ilpotrebbe presto decollare, scrive il, è quello che guarda in casa del. Due sono gli osservati speciali. Un centrocampista,, e un difensore centrale, Andrea. Scrive il quotidiano: “Attenzione a un asse che potrebbe decollare: quello con il. Perché tra Cellino e De Laurentiis c’è un grande feeling e sono diversi i calciatori che ilha nel mirino. Uno èche però ilgià valuta 45 milioni di euro.che ilprenda parte ad aste e in ogni casochesi faccia a. Ma lì ilcon interesse il difensore centrale Andrea, classe 1997. Valutazione superiore ai 20 milioni ma contratto in scadenza nel 2021”. L'articolol’operazioneper. Il) sembra essere il ...

napolista : Mattino: difficile l’operazione Tonali per gennaio. Il Napoli segue Cistana (Brescia) De Laurentiis è in ottimi rap… - sscalcionapoli1 : Tonali-Napoli, Il Mattino: “C’è feeling ADL-Cellino, ma difficile che possa farsi a gennaio” - xFister : La vigilia di Natale per me è sempre stata molto difficile: il 24 dicembre è anche l’onomastico di mia mamma e quin… -