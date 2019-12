Masterchef Italia 9 | ecco i concorrenti della nuova edizione

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019)9 è tornato ieri sera con la seconda puntata dell', in cui i 3 giudici hanno selezionato i nuovi 20: chi sono.9 ha scelto i suoiufficiali per la. Sfide, tensioni, pressioni, ma anche grinta, determinazione e voglia di realizzare un sogno: l'ultimo scoglio delle selezioni diè stato durissimo per tutti gli aspiranti chef ma alla fine i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i 20 migliori formando così la Masterclass di questa. La sfida finale delle selezioni ha visto ianche alle prese con la reginatavola, soprattutto nella cucinana: la pasta. Tra la tecnica nell'uso del mattarello e la creatività nella creazione ...

